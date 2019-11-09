حسن الجيدة يعود بأغنية جديدة على تطبيق أنغامي

أعلن المطرب الخليجي حسن الجيدة، انتهاءه من تسجيل أغنية جديدة لطرحها عبر تطبيق أنغامي حصريًا، ومن المقرر أن يبدأ في تصويرها كفيديو كليب عقب طرحها على أنغامي وعرضها على القنوات الفضائية نهاية نوفمبر الحالي.

وقال "الجيدة" في تصريحات صحفية اليوم إن الأغنية بعنوان "بالفراق مينتهاش الحب"، وهي التعاون الثاني بين حسن الجيدة وأنغامي بعد طرحه الشهر الماضي أغنية "كله بالحب يهون"، والتي حققت نسب استماع كبيرة في وقت قليل من طرحها.

الأغنية من كلمات الشاعر السعودي فواز، ومن ألحان وتوزيع حمود الأشرفي، وتم تسجيلها داخل استوديوهات رعد بدبي.

وتدور الأغنية في قالب تراجيدي حول قصة حب تنتهي بالفراق ثم تحدث مفاجآت بعد انتهاء تلك القصة بين الطرفين ليتحول الحب إلى علاقة صداقة قوية.