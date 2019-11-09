موصلة انخفاض معدلات التضخم تمهد لقرار تاريخى من البنك المركزي

قالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس، إن معدلات التضخم التى أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم تمهد لخفض جديد في اسعار الفائدة خلال أجتماع البنك المركزي القادم.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 14 نوفمبر القادم ليحث قرار اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، وكان قد بدأ البنك في تخفيضها منذ بداية عام 2019 مع احتوائة الضغوط التضخمية.

واوضحت "السويفي" خلال تصريحات صحفية أن معدلات التضخم الحضر التى اعلنها عنها جهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء جائت اقل من توقعاتها السابقة.. لتعطي البنك فرصة في أجتماعه القادم بخفض جديد في اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس بما يعادل 1%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر من 4.8 بالمئة في سبتمبر..