أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 9/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || روسيا: الحكم على خلية داعشية بالسجن 15 عام

حكمت محكمة موسكو العسكرية على أعضاء من خلية داعش بالسجن لتخطيطهم لهجمات إرهابية في المدن الروسية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنك الدولي يوافق علي قرض بقيمة 300 مليون دولار



أعلن البنك الدولي في بيان، اليوم السبت، أنه وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم تقوية البلديات المغربية، وهو هدف يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لتحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو وخلق فرص العمل.

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