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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:20 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 9/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || روسيا: الحكم على خلية داعشية بالسجن 15 عام
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
حكمت محكمة موسكو العسكرية على أعضاء من خلية داعش بالسجن لتخطيطهم لهجمات إرهابية في المدن الروسية.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنك الدولي يوافق علي قرض بقيمة 300 مليون دولار

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلن البنك الدولي في بيان، اليوم السبت، أنه وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم تقوية البلديات المغربية، وهو هدف يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لتحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو وخلق فرص العمل.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الحرس الثوري الإيراني يرد على قرار أمريكا الأخير
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بيانًا للرد على قرار أمريكا الأخير بفرض عقوبات جديدة على 9 أفراد إيرانيين بينهم نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.


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قرار امريكا الاخير روسيا داعش السجن 15 عام الحرس الثوري الإيراني البنك الدولي آخر الأخبار العاجلة

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