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أمن الأقصر يتوصل لهوية جثة غارقة في ترعة بإسنا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:20 م
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ارشيفية
ارشيفية
طاهر الحساني
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توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، إلى التعرف على هوية جثة ملقاه في مياه ترعة بمركز اسنا، بعد إصابتها بطلقات نارية في الرأس والرقبة.

وعثر أهالي اسنا، الخميس الماضي، على جثة طافية في مياه ترعة الفارسية بمركز اسنا، وبانتشالها تبين أنها لرجل في العقد الرابع من عمره، ومصابًا بطلق ناري في الرأس والرقبة.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية، توصل مباحث اسنا إلى التعرف على أهليته، الذين أكدوا من خلال ملامحه وملابسه التي كان يرتديها أنها لنجلهم " سيد. أ. ع" مقيم قرية الدير بإسنا يعمل سائق سيارة كبود، مشيرين إلى أنه تغيب منذ بضعة أيام ما جعلهم يبحثون عنه، وتم التعرف عليه من خلال، وتبين أن الجثة لشاب في منتصف العقد الرابع من عمره يدعى.

وكانت أصدرت النيابة العامة قرارًا بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، كما قررت استخراج تصريح الدفن وتسليم المتوفى لأهليته بعد انهاء الطب الشرعي للفحص.
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