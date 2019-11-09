"بنطلون رجالي" ساندي تخطف الأنظار على "إنستجرام"





وظهرت ساندي، خلال الصورة مرتدية "تيشرت باللون الأسود وبنطلون رجالي باللون الأسود وقبعة ونضارة واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم".





وعلقت ساندي، على الصورة قائلة:"احلي احساس في الدنيا لما تحب حد اكتر من نفسك ويبادلك نفس الحب ويكون سند ليك مغطيك أمنك وامانك الحضن اللي بترمي فيه وجعك النفس اللي بيعيشك ربنا يرزق كل بنت بالراجل الصح وكل سنة وأنتم بالف خير".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة ساندي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"والله انتي احلا حاجة في الدونيا وكلامك اجمل انا بموت فيكي ربنا يخليكي لينا كولنا يارب كول عام وانتي بخير"، وأضاف آخر:"انتي ملكة جمال بجد قمر ما شاء الله"، وفي السياق ذاته تابع أحد متابعيها قائلًا:"وانتي طيبه يا ساندي ويرزقك باحسن واحد في الدنيا".



يذكر أن ساندي، تستعد لطرح ألبومها الجديد، المقرر عرضه خلال فصل الشتاء، ويتضمن الألبوم 8 أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، وتتعاون ساندي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.





جدير بالذكر أن آخر أعمال ساندي، أغنية "قلبين"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان حمزة، وتوزيع أحمد إبراهيم.

نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".