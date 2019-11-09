مواجهات نارية لبنى سويف وسوهاج والبنك الأهلي والمنيا والفيوم بالقسم الثاني

تقام في الثانية والنصف من عصر الأحد 6 مباريات نارية، في المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) للقسم الثاني، حيث تشهد الجولة الرابعة أكثر من مباراة ساخنة.



1 - الألومنيوم مع بنى سويف



يستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 7 نقاط فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى بتربعه على الصدارة بتحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط بعد فوزه على فريق المنيا بهدفين على وزه ومحمد مكى، بينما تلقى فريق الألومنيوم الهزيمة الأسبوع الماضي من تليفونات بني سويف بهدف.



2- البنك الأهلي مع تليفونات بني سويف



يلعب فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق مع فريق تليفونات بني سويف ثالث المجموعة بقيادة أحمد شعبان، يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط لكل منهما، وشهدت الجولة الثالثة فوز الفريقين، حيث فاز فريق البنك الأهلي خارج ملعبة على الفيوم بهدف إسلام صلاح سولارى ، كما حقق فريق تليفونات بني سويف الفوز على الألومنيوم بهدف صلاح فتحي.



3- المنيا مع بترول أسيوط



يواجه فريق المنيا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بقيادة طارق السكران بدلاً من سمير كمونه بعد الهزيمة من بني سويف بهدفين،على أمل تحسين النتائج، فريق بترول أسيوط صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عبد السميع برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف محمود كمال وكاستلو محمد وأيهاب فؤاد من ركلة جزاء.



4- شبان قنا مع ديروط



يلعب فريق شبان قنا صاحب المركز الخامس بقيادة كمال الزين برصيد 6 نقاط مع فريق ديروط صاحب المركز العاشر بقيادة حمادة رسلان برصيد نقطتين ٠

وشهدت الجولة الماضية تحقيق شبان قنا مفاجأة بالفوز خارج ملعبة بهدف إبراهيم حسن علي فريق الإعلاميين في الدقيقة الأخيرة، وتعادل ديروط مع طهطا بهدفين لمثليهما سجل الهدفين حمادة زيدان.



5-سوهاج مع الإعلاميين



يلتقي فريق سوهاج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة نبيل محمود الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة من بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الهدفين محمد عبد السميع وجون واتشو إلا أن مجلس الإدارة تمسك باستمراره في مواجهة قوية مع فريق الإعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد صالح بعد رحيل جميل حلمي بعد الهزيمة امام فريق شبان قنا بهدف في الوقت القاتل.



6- طهطا مع الفيوم



في موقعة مرتقبة، يواجه فريق طهطا صاحب المركز التاسع بقيادة بركات إبراهيم برصيد نقطتين نظيره فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة السادس بقيادة محمد محسن أبو جريشه برصيد 3 نقاط، وشهدت الجولة الماضية تعادل طهطا مع ديروط بهدفين لكل منهما سجل الهدفين لطهطا أحمد ماهر وتلقى الفيوم الهزيمة على ملعبه من الإعلاميين بهدف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 9 نقاط

2- البنك الأهلي 7 نقاط

3- تليفونات بني سويف 7 نقاط

4- بترول أسيوط 6 نقاط

5- شبان قنا 6 نقاط

6- الفيوم 3 نقاط

7- الألومنيوم 3 نقاط

8- الإعلاميين نقطتين

9- طهطا نقطتين

10- ديروط نقطتين

11- سوهاج نقطة وحيدة

12- المنيا نقطة وحيدة



