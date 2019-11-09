Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهات نارية لبنى سويف وسوهاج والبنك الأهلي والمنيا والفيوم بالقسم الثاني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:08 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
رأفت أمين
Advertisements
تقام في الثانية والنصف من عصر الأحد 6 مباريات نارية، في المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) للقسم الثاني، حيث تشهد الجولة الرابعة أكثر من مباراة ساخنة.

1 - الألومنيوم مع بنى سويف

يستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 7 نقاط فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى بتربعه على الصدارة بتحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط بعد فوزه على فريق المنيا بهدفين على وزه ومحمد مكى، بينما تلقى فريق الألومنيوم الهزيمة الأسبوع الماضي من تليفونات بني سويف بهدف.

2- البنك الأهلي مع تليفونات بني سويف

يلعب فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق مع فريق تليفونات بني سويف ثالث المجموعة بقيادة أحمد شعبان، يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط لكل منهما، وشهدت الجولة الثالثة فوز الفريقين، حيث فاز فريق البنك الأهلي خارج ملعبة على الفيوم بهدف إسلام صلاح سولارى ، كما حقق فريق تليفونات بني سويف الفوز على الألومنيوم بهدف صلاح فتحي.

3- المنيا مع بترول أسيوط

يواجه فريق المنيا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بقيادة طارق السكران بدلاً من سمير كمونه بعد الهزيمة من بني سويف بهدفين،على أمل تحسين النتائج، فريق بترول أسيوط صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عبد السميع برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف محمود كمال وكاستلو محمد وأيهاب فؤاد من ركلة جزاء.

4- شبان قنا مع ديروط

يلعب فريق شبان قنا صاحب المركز الخامس بقيادة كمال الزين برصيد 6 نقاط مع فريق ديروط صاحب المركز العاشر بقيادة حمادة رسلان برصيد نقطتين ٠
وشهدت الجولة الماضية تحقيق شبان قنا مفاجأة بالفوز خارج ملعبة بهدف إبراهيم حسن علي فريق الإعلاميين في الدقيقة الأخيرة، وتعادل ديروط مع طهطا بهدفين لمثليهما سجل الهدفين حمادة زيدان.

5-سوهاج مع الإعلاميين

يلتقي فريق سوهاج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة نبيل محمود الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة من بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الهدفين محمد عبد السميع وجون واتشو إلا أن مجلس الإدارة تمسك باستمراره في مواجهة قوية مع فريق الإعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد صالح بعد رحيل جميل حلمي بعد الهزيمة امام فريق شبان قنا بهدف في الوقت القاتل.

6- طهطا مع الفيوم

في موقعة مرتقبة، يواجه فريق طهطا صاحب المركز التاسع بقيادة بركات إبراهيم برصيد نقطتين نظيره فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة السادس بقيادة محمد محسن أبو جريشه برصيد 3 نقاط، وشهدت الجولة الماضية تعادل طهطا مع ديروط بهدفين لكل منهما سجل الهدفين لطهطا أحمد ماهر وتلقى الفيوم الهزيمة على ملعبه من الإعلاميين بهدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 9 نقاط
2- البنك الأهلي 7 نقاط
3- تليفونات بني سويف 7 نقاط
4- بترول أسيوط 6 نقاط
5- شبان قنا 6 نقاط
6- الفيوم 3 نقاط
7- الألومنيوم 3 نقاط
8- الإعلاميين نقطتين
9- طهطا نقطتين
10- ديروط نقطتين
11- سوهاج نقطة وحيدة
12- المنيا نقطة وحيدة

Advertisements

أخبار تهمك

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

منذ أقل من ساعة

شاهد.. العثورعلى بقايا جثة ممثل شهير

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وبالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش تشيلسي GOAL Chelsea

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ يوم

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

انقلاب في برشلونة بسبب جريزمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

03:16 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status