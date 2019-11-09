عبد الغفار يهنئ رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية بالمولد النبوي

يتقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني لرؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف لعام 1441 هجرية.



داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والاستقرار.

