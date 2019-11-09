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إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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شن اليوم السبت، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الحسينية يرافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب أغذية الحسينية أسفرت جهود الحملة عن مخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع رنجة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، وضبط ٣ طن ملح لسوء التخزين وتحجره، كما تم إعدام ٨٠٠ كجم مواد تعبئة وتغليف وأوعية، وسحب ٥ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الأدمي، وتحرير ٣ محاضر جنحة صحية.

جاء ذلك في أقل من ٢٤ ساعة من إغلاق ٢ مصنع أغذية بديرب نجم بمحافظة الشرقية لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم بهما علي الصحة العامة، وإستمرار لجهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية المكثفة بقيادة وكيل وزارة الصحة في متابعة المنشآت الغذائية المخالفة والضرب بيد من حديد علي المخالفين حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها تخص صحة المواطنين، واستمرارًا جميع الإدارات الوقائية والعلاجية الرقابية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت والضرب بيد من حديد على المخالفين.
إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية
إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية
إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية
إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية
إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية
إغلاق مصنعين رنجة وإعدام 800 كيلو مواد تعبئة بالشرقية
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