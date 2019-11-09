مصرع طفل 3 أعوام لسقوطه من الطابق الثاني بالأقصر

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزلة بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا جنوبي الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى إسنا المركزي، الطفل "أحمد، ن، ع" 3 سنوات، جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، حيث تم ايداعه بمشرحة المستشفى.



وبسؤال أهلية الطفل، أفادوا بسقوطه من شرفة الطابق الثاني أثناء تواجده في المنزل، وتحرر عن ذلك محضرًا وأحيل للنيابة العامة لفتح تحقيق، والتصريح بدفن الجثمان في حالة التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل.



