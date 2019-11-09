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مسجونة تضع طفلها الأول داخل مستشفى "بلبيس" في الشرقية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:59 م
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مستشفى - أرشيفية
مستشفى - أرشيفية
إسلام علي
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استقبل مستشفى "بلبيس"المركزي، بالشرقية، إحدى السجينات بقسم شرطة أول العاشر من رمضان؛ حيث خضعت لولادة طفلها الأول، قبل أن تعود إلى مقر احتجازها بقسم الشرطة.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، تلقى إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بتوجع "ن.أ.أ" سجينة بحجز القسم، وشعورها بآلام الولادة.

تم نقل السجينة إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، حيث وضعت مولدها الأول، ذكر، قبل أن تتلقى الإسعافات اللازمة وتعود إلى القسم.
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مصر مسجونة الشرقية اخبار

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