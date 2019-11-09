في أول زيارة له بالفيوم.. الإذاعي "أحمد يونس" يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

في أول زيارة له بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حرص الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج "كلام معلمين"، عبر إذاعة "9090 "، على زيارة ودعم "مركز أورام الفيوم"، وخصص حلقة خاصة من داخل المركز، مع الأطباء والعاملين والمرضى لإذاعتها عبر برنامجه الإذاعي، ودعا زملائه الاعلاميين والصحفيين، على زيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لخدمة أهالي محافظات شمال الصعيد.



وأعرب "يونس"، عن سعادته البالغة بالخدمة الطبية التي يقدمها مركز أورام الفيوم، موضحًا انه فوجئ بوجود صرح طبي كبير بتلك الامكانات في محافظات الصعيد، لتخفيف عبء مشقة السفر عن المواطنين الذين يعانون من السفر للقاهرة، للعلاج من مرض الأورام، لاسيما وأن هذا المرض منتشر بكثافة في محافظات الصعيد.



وحرص " يونس "، خلال زيارته على تفقد عيادات المركز، واستمع لشرح وافي من الدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمركز، عن الاجهزة الموجودة، بالإضافة الى وحدة العلاج الكيماوي، والاشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن أورام الثدي "الماموجرام".



وسجل الإذاعي احمد يونس، إعلان خاص بمركز أورام الفيوم، ودعا رجال الأعمال وأهالي الفيوم لدعم المركز، لأستكمال المركز وانشاء مستشفى لجراحة مرضى الأورام.

