ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة أوليفيا جوردان تتزوج الممثل جاي هيكتور



احتفلت جوردان (31 عاما) وهيكتور بزفافهما في أفالون بالم سبرينغز إلى جانب 90 من المدعوين المقربين، منهم ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة نيا سانشيز وصوت الشب عدلى جدعة.



كان الزوجان قد عقدا قرانهما بما يزيد قليلًا عن عام واحد في بالم سبرينغز أيضا، على بعد خطوات من حيث قررا تبادل العهود.



قال هيكتور بحسب ما نقله موقع usmagazine، قبل أيام من العرس"لم أكن أشعر بالقلق من أي وقت مضى. "كان لدي خطة كاملة لوضع خطط الزفاف بنفس الطريقة واشتريت كميات من بتلات الورد، وحوالي 300 شمعة".



مع اقتراب الزفاف، كشف جوردان عن مدى جدوى اتخاذ هذه الخطوة التالية. "لقد كنا معا أعتقد على مدى ثلاث سنوات وعشنا معا لمدة عامين، أننا على استعداد حقًا لهذه الخطوة التالية لنكون ملتزمين بنسبة 100٪ ".



على الرغم من أن المتزوجين حديثًا لم يكونا متحمسين أكثر اللحظة التي قررا فيها الزواج، فقد جاء التخطيط لزفافهما المثالي بسرعة كبيرة.. اعترفت جوردان، التي كانت تنافس في مسابقة ملكة جمال المسابقة لسنوات قبل الحصول على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجزء الأصعب بالنسبة لها هو العثور على الفستان المناسب - واستعادته من منطقة الإخلاء بعد حرائق غيتي في كاليفورنيا قبل الاحتفال.



تزوجت ملكة جمال أوكلاهوما أوليفيا جوردان من الممثل جاي هيكتور خلال حفل حميم يوم الجمعة، 8 نوفمبر، في بالم سبرينغز، كاليفورنيا.