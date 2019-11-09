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كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:01 م
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جروس
جروس
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات جادة مع باهر المحمدي نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي والمنتخب الوطني، اتصالات من جانب بعض الوكلاء لإبلاغه برغبة الفريق السعودي، في الحصول على خدماته مع بداية العام الجديد.

ويأتي رغبة أهلي جدة، في التعاقد مع المحمدي بناء على أوامر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لاقتناعه بخدماته ومشاهدته في أكثر من مباراة، بالإضافة لسعيه التعاقد مع منذ أن كان يتولى تدريب الزمالك، بالموسم الماضي.

مفاوضات أهلي جدة مع اللاعب، ستكون بمثابة الصدمة لدى مسؤولو النادي الأهلي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب لتدعيم خطه الخلفي بالانتقالات الشتوية.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي، من أجل تدعيم صفوفه خاصة أنه يشارك في أكثر من بطولة يعد أبرزها بطولة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد باهر المحمدي حاليا ضمن معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادا لمواجهتي كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والخروج لمواحهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، لحساب الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021
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