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"ترامب" يرد على تقارير إلغاء بعض الرسوم الجمركية على الصين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:40 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأكيد مسؤول صيني، بأن إدارته وافقت على إلغاء بعض الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الصينية.

وقال "ترامب"، يوم الجمعة، للصحفيين في البيت الأبيض في إشارة إلى الصينيين: "إنهم يرغبون في التراجع. أنا لم أوافق على أي شيء".

وقد قال المسؤول الصيني يوم الخميس، إن الجانبين اتفقا على الإلغاء التدريجي لرفع التعريفة الجمركية كجزء من اتفاقية ناشئة.

أشار رد فعل "ترامب"، إلى أن المفاوضات لم تتقدم بقدر ما هو مأمول حيث يكافح أكبر اقتصادين في العالم للتفاوض على إنهاء حربهما التجارية، والتي أضرت بالاقتصادين.

يعمل الجانبان على صفقة "المرحلة الأولى" الأولية التي تم الإعلان عنها في 12 أكتوبر ولكن هذا لا يزال غير نهائي.

ارتفعت الأسواق المالية في الولايات المتحدة والعالم يوم الخميس، على أمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن بعد ذلك تعثرت يوم الجمعة بسبب تعليقات "ترامب" قبل تحقيق مكاسب صغيرة.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع 6.44 نقطة، أو أقل من 0.1 ٪، بعد إلقاء ما يصل إلى 96 نقطة في وقت سابق اليوم.

كرر "ترامب" مزاعمه بأن الصين تريد صفقة أكثر من الولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة تستفيد من إيرادات التعريفة الجمركية الإضافية.

 يقول الرئيس، إن الرسوم الجمركية تدفعها الصين، لكن الدراسات التي أُجريت منذ فرض الرسوم كشفت أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين يدفعون هذه الرسوم.

وقال "ترامب": "بصراحة، يريدون عقد صفقة أكثر بكثير مني. أنا سعيد جدًا في الوقت الحالي. إننا نأخذ مليارات الدولارات".

وذكر مصدر بالقطاع الخاص على دراية بالمحادثات يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على تعليق الرسوم التي هدد "ترامب" بفرضها في 15 ديسمبر على نحو 160 مليار دولار من الواردات الصينية كجزء من الاتفاقية.

ولكن هناك خلاف في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيتم تخفيض الرسوم بنسبة 15٪ على 112 مليار دولار من البضائع المفروضة في الأول من سبتمبر.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، أبلغ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بلومبرج نيوز يوم الخميس، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه يشمل تخفيض التعريفات.

وقالت ماري لوفلي، الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي يوم الخميس "البيت الأبيض لا يتحدث أبداً بصوت واحد".

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الكلمات المفتاحية

واشنطن دونالد ترامب بكين الولايات المتحدة الصين إلغاء الرسوم الجمركية

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