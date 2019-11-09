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مصرع مراقب صحي صدمته سيارة نقل في القليوبية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:04 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد نبيل
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لقى مراقب صحى 38 سنة مصرعه اليوم السبت،اثر اصطدام سيارة نقل به اثناء قيادته دراجه نارية على الطريق الزراعي أمام قرية دندنا بطوخ بسبب الشبورة تم نقل الجثه الى مسشتفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ أمام قرية دندنا دائرة المركز.

وانتقل المقدمان أحمد سامي رئيس مباحث المركز وأحمد على رئيس وحدة المرور طوخ وتبين وفاة مراقب صحى باحدى الشركات اثناء قيادته دراجه ناريه صدمته سيارة نقل بسبب الشبورة وتم نقل الجثه للمستشفى وعادت الحركه المرورية الى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر مراقب صحي حادث سير اخبار

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