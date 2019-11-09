على طريقتهم الخاصة.. كيف احتفل الوزراء بالمولد النبوي الشريف؟

بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اليوم السبت، فمعظم الوزراء، احتفلوا على طريقتهم الخاصة، فالقوى العاملة منحت العاملين إجازة رسمية، أما البيئة فقد صنعت عروسة المولد من المخلفات، لرفع الوعى البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية.





وكان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تقدم بصادق التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصرى، والمسلمين حول العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.





وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن ذكرى المولد النبوى، عوالم من ذكريات عطرة، تمثل حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل بها قرابة مليار وثلث المليار في مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.





تهنئة رئيس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف.





وكان رئيس الوزراء قد هنأ خلال اجتماع الحكومة الأخير كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.





"الأوقاف" تهدي "السيسي" مصحفًا

بينما أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نسخة من المصحف الشريف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف.





وتحتفل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بالمولد النبوي الشريف، بمسجد مجمع الشهداء الإسلامى بالطريق الدائري، عقب صلاة المغرب مباشرةً.





وتحتفل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، تحت رعاية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعد صلاة المغرب بمسجد العارف بالله السيد يوسف الحجاجى بجوار قاعة المؤتمرات الكبرى بكورنيش النيل.





"القوى العاملة" تمنح إجازة للعاملين

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، اليوم السبت وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.





وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم السبت الموافق من نوفمبر الجاري، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربًا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.





"البيئة" تصنع عروسة المولد من المخلفات

فيما قام فريق التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، بصنع عروسة المولد النبوي الشريف، من المخلفات لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.





وقام الفريق بعمل عروسة المولد من ورق كرتون وكروشيه، وعروسه قديمة، وزجاجة بلاستيك، وقماش مستهلك، وفوم وخرز، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وحفاظًا على الموارد الطبيعية.







