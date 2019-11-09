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خبير عقارى: تطوير مصر الجديدة لن يمس الطابع المعمارى للحى.. و"السيسى" يتابع بنفسه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:55 م
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الخبير العقارى يوسف رشدان
الخبير العقارى يوسف رشدان
أحمد الشيخ
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أكد الخبير العقارى يوسف رشدان، أن مشروعات تطوير حى مصر الجديدة لن تمس الطابع المعمارى للحى لافتا إلى أن الغرض منها حل مشكلة التكدس المرورى التى باتت تؤرق السكان.

وأشاد "رشدان" بحرص الرئيس السيسى على حل مشاكل حى مصر الجديدة العريق لافتا إلى أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة يعكس مدى اهتمامه و معرفته بالمشاكل التى يعانى منها سكان الحى .

ولفت الخبير العقاري إلى أن الرئيس حرص بنفسه على الاستجابة لاهالى مصر الجديدة عندما وجه المسؤولين  بإنجاز المشروعات  وفق أعلى معايير الجودة،  مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحى موضحا  أن هناك التزام من الجهات بأن  الكباري ستكون بشكل يليق بالحي  مثل  الموجودة بشارع الأهرام والميرغني.


وشدد "رشدان" على أن متابعة الرئيس بنفسه سوف تسهم سرعة الانتهاء من المشروعات قريبا، حيث وجه  سيادته بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة 

وتفقد الرئيس السيسى أعمال تطوير كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من احياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون.
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