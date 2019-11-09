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بعد اختناق 27 حالة.. لجنة مكبرة من البيئة والصحة لمعاينة مصنع السماد بأبو زعبل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شكلت مديرية الصحة بالقليوبية، لجنة مكبرة من البيئة والصحة والسلامة المهنية والرصد البيئي بالمديرية لمعاينة مصنع السماد بأبو زعبل، والتأكد من جميع الاجراءات البيئية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها جهازين للرصد البيئى ببنها والخانكة ويتم من خلالهما رصد اى تغيرات فى الهواء على مدار الساعة ويتم حلها فورًا.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج جميع حالات المصابة بالإختناق بقرية سمك بمركز الخانكة والواقعة على ترعة الاسماعيلية بالضفة المقابلة لمصنع سماد ابوزعبل من المستشفي بعد تقديم الإسعافات اللازمة وخضوعهم لجلسات الأكسجين من مستشفى أبو زعبل العام.

وقال وكيل وزارة الصحة، أنه تم خروج 27 حالة من مستشفى ابو زعبل بعد ادعائهم الاختناق وعمل جلسات أكسجين لهم.

كانت مستشفى الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية ابوزعبل استقبلت مساء الجمعة 27 حالة من عزبة "سمك" الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل،مصابة بإغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة وقال مرافقوا الحالات ان السبب هو مصنع الأسمدة، المقابل للعزبة تحرر محضر بالواقعة واخطرت الاجهزة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
 
فيما اكد مصدر مسئول بالمصنع، إن ما حدث ادعاء من المواطنين، وأن "المصنع كان مغلقا يوم الجمعة وهو إجازة رسمية وليس هناك أى ورديات عمل في هذا اليوم".

ومن ناحية أخرى قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية انه تم تشكيل لجنة من البيئة والصحة باشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة لمعرفة أسباب حالات الإختناق ومعاينة مصنع السماد للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.
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