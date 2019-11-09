رئيس حي الدقي يتابع إزالة عقار 144 المائل.. وطلاء العقارات بشارع التحرير

تفقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، قبل قليل، أعمال إزالة عقار 144 المائل بالدقي بشارع التحرير، والذي يمثل خطورة على حياة المواطنين والمباني المجاورة له، وفقًا لتقرير لجنة المنشاءات الهندسية الآيلة للسقوط.



واستمع رئيس حي الدقي، لمشاكل المواطنين المتضررين من هدم العقار، لإيجاد بديل يسكنون فيه، والعمل على حلها بشكل فوري.



وتابع اللواء أحمد عبدالفتاح، طلاء وجهات العقارات بشارع التحرير، لإعادة رونقه مرة أخري، وبناءً على تعليمات محافظ الجيزة بطلاء العقارات بلون موحد.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير والتجميل، وكذا التواصل المباشر مع المواطنين لحل أي مشكلات لهم فورا لمحاولة اكتساب رضاهم.





