Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس حي الدقي يتابع إزالة عقار 144 المائل.. وطلاء العقارات بشارع التحرير

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، قبل قليل، أعمال إزالة عقار 144 المائل بالدقي بشارع التحرير، والذي يمثل خطورة على حياة المواطنين والمباني المجاورة له، وفقًا لتقرير لجنة المنشاءات الهندسية الآيلة للسقوط.

واستمع رئيس حي الدقي، لمشاكل المواطنين المتضررين من هدم العقار، لإيجاد بديل يسكنون فيه، والعمل على حلها بشكل فوري.

وتابع اللواء أحمد عبدالفتاح، طلاء وجهات العقارات بشارع التحرير، لإعادة رونقه مرة أخري، وبناءً على تعليمات محافظ الجيزة بطلاء العقارات بلون موحد.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير والتجميل، وكذا التواصل المباشر مع المواطنين لحل أي مشكلات لهم فورا لمحاولة اكتساب رضاهم.


رئيس حي الدقي يتابع إزالة عقار 144 المائل.. وطلاء العقارات بشارع التحرير
رئيس حي الدقي يتابع إزالة عقار 144 المائل.. وطلاء العقارات بشارع التحرير
رئيس حي الدقي يتابع إزالة عقار 144 المائل.. وطلاء العقارات بشارع التحرير
رئيس حي الدقي يتابع إزالة عقار 144 المائل.. وطلاء العقارات بشارع التحرير
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

عاجل.. إصابة الرباط الصليبي تداهم لاعبا جديدا في الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وبالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش تشيلسي GOAL Chelsea

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

عاجل.. تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ليفربول في طريقه إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

12:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status