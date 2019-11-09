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حقيقة تجدد مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:56 م
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لابا كودجو
لابا كودجو
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع عدة لاعبين أفارقة للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الإعلامي مهيب عبدالهادي أكد أن الإيفوار لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، عاد لترشيحات لجنة التخطيط في النادي برئاسة محسن صالح، من أجل الحصول على خدماته بالعام الجديد.

وأكد مصدر في النادي بتصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي"، أن كودجو لم يتم طرحه حتى الآن سواء هو أو غيره على طاولة مناقشات المجلس أو الجهاز الفني.

وأضاف المصدر: "الفريق حاليا في فترة راحة سلبية والسويسري رينيه فايلر المديؤ الفني في سويسرا، ولم يتم مناقشة ملف الصفقات والتدعيمات حتى الآن".

وتابع المصدر تصريحاته: "فور عودة الجهاز الفني من إجازته، سيتم عقد جلسة مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط من أجل عرض مطالبه بشأن الصفقات المطلوبة بالإضافة إلى اللاعبين الذي سيتم ترحيلهم في يناير".

وكان كودجو قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الأهلي، الانتقالات الماضية إلا أن متطلبات نهضة بركان المغربي فريقه السابق، حالت دون ذلك قبل أن يتم انتقاله لصفوف العين الإماراتي، مطلع الموسم.

ويرغب فايلر، في التعاقد مع ثلاثة صفقات على الأقل بخط الدفاع في ظل غياب سعد سمير ومحمود متولي للإصابة، وصانع ألعاب لتعويض محمد محمود والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مجددا، وخط الهجوم في ظل عدم إقتناعه بخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا بلقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.

يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا الخميس الماضي بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خاصة وانه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الامارات.

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لابا كودجو العين الأهلي اخبار الاهلي

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