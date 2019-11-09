"مكتوبة للموت".. تفاصيل جديدة حول اغنية "أول يوم في البعد" للهضبة

"الفجر الفني"

بفترة قصيرة.



وتصدرت الأغنية عقب طرحها بساعات قليلة المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وأيضًا تصدرت الأغنية على تطبيق أنغامي بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا.



تعاون المالكي، مع الهضبة حتي الأن في أغنيتين وهما "أول كل حاجة"و"أول يوم في البعد"

أول كل حاجة، و تم طرحها ضمن أغاني ألبوم"معدي الناس" عام 2017 وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" ومواقع السوشيال ميديا.

أول كل حاجة

كلمات: احمد المالكي. الحان: عمرو دياب - سامح كريم، توزيع: اسامة الهندي"



أول يوم في البعد

من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي.



وغنى "الهضبة" عمرو دياب مقطعًا من أغنية "أول يوم في البعد" منذ عدة شهور، في إحدى حفلاته الغنائية، ثم تداول جمهوره مقطع الفيديو الخاصة بالأغنية، من الحفل، عبر مواقع السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات إيجابية، وطالب النشطاء عمرو بسرعة طرح الأغنية الكاملة.

ويحرص المالكي، دائما علي توجيه الشكر إلي الهضبة لأنه أمن بموهبته الكبيرة.

كلمات: احمد المالكي. الحان: عمرو دياب - سامح كريم، توزيع: اسامة الهندي" تعاون المالكي، مع الهضبة حتي الأن في أغنيتين وهما "أول كل حاجة"و"أول يوم في البعد"أول كل حاجة، و وتصدرت الأغنية عقب طرحها بساعات قليلة المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وأيضًا

طرح الهضبة عمرو دياب، منذ أيام أغنية"أول يوم في البعد" عبر إحدي شبكات المحمول وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد وقد حققت نجاحا كبيرًا.أغنية"أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.ويكشفالسبب الذي تم من أجله كتابه الأغنية، حيث كتب الشاعر أحمد المالكي، جملة "أول يوم في البعد" منذ ثلاث سنوات عندما نظر إلي شقيقته عقب وفاه زوجها، في يوم الوفاه ثم استكمل كتابة الأغنية بعدها