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فتح باب الحجز بالاعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي الإثنين المقبل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:42 م
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الاعلان الثاني عشر للاسكان الاجتماعي
الاعلان الثاني عشر للاسكان الاجتماعي
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الاعلان الثاني عشر بالاسكان الاجتماعي
 بعد إعلان وزارة الاسكان بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري على طرح الاعلان الثاني عشر للاسكان الاجتماعي لعدد من المحافظات الجمهورية باستثناء القاهرة الجيزة، اكدت الوزارة انه من المقرر فتح باب الحجز للاعلان الثاني عشر يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع ان يشهد هذا الاعلان اقبال كبير من المواطينن نظرا لانه يشمل عدد من محافظات الوجه البحرى.

 اهم مواصفات وحدات الاعلان الثاني عشر 

-  يشمل الاعلان الثاني عشر وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2).

-  تقع هذه الوحدات السكنية في محافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).
 
- يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز يوم الاثنين 11/11/2019  ويستمر حتى شهر كامل من وقت التقديم.

يبلغ سعر الوحدة 197 ألف جنيه، (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد).

يتم التقديم وسحب الكراسات من أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

الاعلان الثاني عشر للاسكان الاجتماعي
الاعلان الثاني عشر للاسكان الاجتماعي

 شروط التقدم لحجز وحدات الاعلان الثاني عشر بالاسكان الاجتماعي
ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
لابد ان يلتزم المتقدم بشراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا. لابد ان يكون المتقدم من محدودي الدخل،.
 لابد الا يزيد دخل المتقدم عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة ، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب،.
 لابد من التاكد من تقديم مستند اثبات الدخل عند التقديم على البوابة الإلكترونية والا يتم إلغاء الحجز.

 
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