فتح باب الحجز بالاعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي الإثنين المقبل

شروط التقدم لحجز وحدات الاعلان الثاني عشر بالاسكان الاجتماعي

ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

لابد ان يلتزم المتقدم بشراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا. لابد ان يكون المتقدم من محدودي الدخل،.

لابد الا يزيد دخل المتقدم عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة ، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب،.

لابد من التاكد من تقديم مستند اثبات الدخل عند التقديم على البوابة الإلكترونية والا يتم إلغاء الحجز.



