200 متسابق يشاركون في ماراثون من "هوارة " بالفيوم إلى "سقارة"

تنظم وزارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع إحدى شركات السياحة فى مصر مهرجان الفراعنة الدولي، يوم الجمعه القادمة للعام التاسع عشر على التوالي.



وضمن أجندة المناسبات السياحية لوزارة السياحة والتى تهدف الى تنويع المنتج السياحى وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.



يبلغ طول السباق مسافة 100 كيلو متر جرى من هرم هواره بالفيوم ثم السير فى الطريق الزراعى على ترعة سقارة مرورا بهرم اللشت ثم الوصول الى هرم سقارة فى محافظة الجيزة.



وأكد سيد الشورة، مدير عام أثار الفيوم، أن سباق الفراعنة هو مبادرة لأعادة أحياء سباق قديم من العصور المصرية القديمة كانت فكرة الملك "طهرقا " من عصر الأسرة الخامسة وعشرين - الدولة المتأخرة انه ينفذ سباق لجنوده وتدريب تكون نقطة أنطلاقه من هرم هوارة بالفيوم إلى الهرم المدرج سقارة مرورا ب " منف ".



وصرح هشام جاد، المشرف على المهرجان انه سيشارك فى الماراثون حوالى 200 متسابق من 12 دولة أجنبية وعربية وأفريقية من المتخصصين فى سباقات " الألترا ماراثون "ومن بينهم البطل المصرى محمود دهيس الفائز ببطولة سباق العام الماضي.



وأشار أن إذاعة الحدث العام الماضى فى قناة "ناشيونال جوجرافيك " كان له مردود على السياحة بالفيوم هذا العام وخاصة منطقة هوارة.



ويبدأ السباق في السادسة صباحًا من أمام هرم هوارة وينتهى فى سقارة ويستغرق حوالي 8 أو 9 ساعات.





