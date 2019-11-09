هاني كمال عن هشام عبدالله: "هانت عليه بلده.. مغيب وندهته النداهة"

قال الفنان هاني كمال، إن فيلم "الطريق إلى إيلات" مازال عريس الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر، وتصويره استغرق وقتا ومجهودا كبيرا.



وأعرب "كمال"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، عن حزنه واستيائه من مهاجمة هشام عبدالله لمصر وانضمامه للقنوات الإخوانية، قائلا: "إزاي الواحد يشتم أهله وبلده اللي كبر فيها، وعملته نجم"، متسائلا: "كيف تهون عليه بلده"، معتبرا أن مهاجمة هشام عبد الله لبلده والقيادة السياسية خطأ كبيرا.



وأضاف أنه كان لا يتمنى أن يخرج من الوسط الفني نماذج تهاجم مصر، وإن كان عددهم قليل، معلقا: "دول مغيبيين ونداهتهم النداهة، هما عارفين أن اللي شغالين عندهم اشتروهم، وأنا لما بشتري حد مش بحترمه، لأنه باع نفسه".

