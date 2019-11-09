Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني كمال عن هشام عبدالله: "هانت عليه بلده.. مغيب وندهته النداهة"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:52 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الفنان هاني كمال، إن فيلم "الطريق إلى إيلات" مازال عريس الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر، وتصويره استغرق وقتا ومجهودا كبيرا.

وأعرب "كمال"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، عن حزنه واستيائه من مهاجمة هشام عبدالله لمصر وانضمامه للقنوات الإخوانية، قائلا: "إزاي الواحد يشتم أهله وبلده اللي كبر فيها، وعملته نجم"، متسائلا: "كيف تهون عليه بلده"، معتبرا أن مهاجمة هشام عبد الله لبلده والقيادة السياسية خطأ كبيرا.

وأضاف أنه كان لا يتمنى أن يخرج من الوسط الفني نماذج تهاجم مصر، وإن كان عددهم قليل، معلقا: "دول مغيبيين ونداهتهم النداهة، هما عارفين أن اللي شغالين عندهم اشتروهم، وأنا لما بشتري حد مش بحترمه، لأنه باع نفسه".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة الرباط الصليبي تداهم لاعبا جديدا في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وبالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش تشيلسي GOAL Chelsea

منذ ساعة و 14 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ليفربول في طريقه إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

12:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status