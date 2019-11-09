"الموسيقيين": الشرنوبي لن يغني مرة أخرى إلا بموافقة سارة الطباخ



وصرح "سلامة" لسنا ضد طرف بعينه والموضوع تم دراسته بالنقابة علي مدار ثلاثة أشهر وسمح للطرفين بتقديم كافة المستندات وفي نهاية المطاف انتهي الأمر إلى إيقاف المطرب محمد الشرنوبي".



وأوضح "علاء"، خلال حواره سبب إيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء وذلك لأن منتجة أعماله لها كامل الحق في شكواه ويحسب لها إرسالها خطاب للنقابة موجه للسيد النقيب بالسماح لمحمد بالغناء في حفلته ضمن مهرجان الموسيقي العربية".



واستكمل قائلُا:" عن الإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة حول الشرنوبي، أنه لن يغني بعد ذلك الا بموافقة سارة الطباخ طبقُا للتعاقد معها وحل النزاع قضائيًا أو وديًا ونحن لسنا طرفًا في النزاع ولكن طبقا للتعاقد المبرم بين الطرفين يوجد بند بأن النقابة تكون الحكم".



و أكد"سلامة" علي انهم استخدموا حقهم وقاموا بوقفه بعد إعطاء ثلاثة شهور مهلة له للحل الودي او تقديم ما يثبت صحة موقفه لكنه يرفض الأمرين في حين أن المنتجة الشاكية قدمت كل ما يثبت صحة موقفه بالمستندات وفي النهاية نقابة الموسيقيين اتخذت قرارها وهو نهائي ولا رجعة فيه الا بموافقة المنتجة علي إنهاء الأزمة".



أكد الدكتور علاء سلامة، وكيل نقابة الموسيقيين في تصريحات لـ et بالعربي الموقف النهائي لأزمة المطرب محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، وحول إمتناعه من الغناء.