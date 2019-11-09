محافظ الشرقية يأمر بإزالة مبني آيل للسقوط بشارع القليني (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة مبني مهجور وآيل للسقوط بشارع القليني بقسم حسن صالح حي ثان الزقازيق لما يمثله من خطورة داهمه علي أرواح المواطنين والمارة.



كما وجه المحافظ رئيس حي ثان بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمرور على العقارات الكائنة بنطاق الحي ومعايناتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتصدع منها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية قام الأستاذ أحمد جابر رئيس حي ثان بالأشراف بنفسه على تنفيذ قرار الإزالة للمبني الآيل للسقوط باستخدام معدات الحي ورفع الأنقاض وتهيئة الشارع أمام الحركة وعبور المواطنين، والتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المرور على العقارات الكائنة بالشارع لمعايناتها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ.



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل شكوى من أهالي شارع القليني بقسم حسن صالح تفيد بإنهيار أجزاء من مبني آيل للسقوط ومهجور ويمثل خطر علي المارة ليوجه المحافظ رئيس حي ثان بالإزالة الفورية للمبني ورفع الضرر عن المارة وحفاظًا علي الأرواح والممتلكات.