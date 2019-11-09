عاجل.. تجدد إصابة نجم الأهلي ومدة غياب صادمة

تجددت إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مواجهة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.









وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري والتي توج فيها الفريق الأحمر باللقب بالفوز بنتيجة ٣-٢ في شهر سبتمبر الماضي.









ومن المنتظر أن يغيب متولي عن الأهل لمدة ٥ أسابيع حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها.









وسيؤدي متولي برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، للتعافي من الإصابة.