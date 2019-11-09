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بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد مدينة طلخا في محافظةالدقهلية أعمالا مكثفة في إطار النهوض بالمركز في كافة القطاعات وذلك عقب تحقيق المركز المركز الرابع في مسابقة التميز الحكومي على مستوى الجمهوىية.

أكد المحاسب محمد الأمين رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا على بداية أعمال رفع بيارات الصرف الصحي بشارع جامع مسعود تمهيدا لاعمال وضع السن ورصف الشارع.

كما تابع المحاسب وائل وجدي عليوة نائب رئيس مجلس المدينة أعمال تخطيط وتحديد علامات بالمطبات الصناعيه بشارع كامل ليله بطلخا، طبقا لرؤية وتعليمات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

وقامت حملة بإيقاف الاعمال وفك الشده الخشبيه لاعمدة الدور الرابع العلوى وإزالة المخالف منها بقرية ميت عنتر التابعه للوحده المحليه بديسط، وذلك تحت اشراف محمد رضا رئيس الوحدة المحلية بديسط.

وكلف محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا بضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء والعمل على رعايتها وزيادة مساحتها، وقامت الوحده المحليه بالمنيل بعمل حملة نظافه ورى المسطحات الخضراء بقرية أورمان طلخا التابعة للوحدة المحلية بالمنيل بسيارة رئاسة المركز نظرا لعطل جارى تصليحه بفنطاس الري التابع للوحدة.
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
بعد الفوز بالمركز الرابع في التميز الحكومي شوارع طلخا تشهد أعمالًا للرصف والتجميل
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مصر التميز الحكومي اخبار

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