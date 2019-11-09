خلال أسبوع.. سقوط 20 تشكيلا عصابيا وكشف غموض 48 حادثا

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (55 متهما).



وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 692 قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش – 65 بندقية آلية – 135 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 63 طبنجة – 429 فرد محلى الصنع – 3350 طلقة مختلفة الأعيرة – 1694 قطعة سلاح أبيض)، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (3 طبنجة – فرد محلي – أدوات وأجزاء التصنيع)، وتنفيذ (408079) حكما قضائيا.



كما ضبط 20 تشكيلًا عصابيًا ضموا 86 متهمًا، ارتكبوا 88 حادث سرقة، (211) قضية أحداث، واعادة (13) سيارة مُبلغ بسرقتهم، فضلا عن كشف غموض (49) حادث (قتل عمد سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (87) متهمًا.