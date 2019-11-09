«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد اورواوا بث مباشر اليوم 9-11-2019 في دوري ابطال اسيا بث مباشر الهلال واوراوا dawri

يلاقي فريق الهلال السعودي نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا، لخوض مباراة الذهاب التي ستقام على أرضية استاد جامعة الملك سعود.

وكان الهلال قد تأهل إلى النهائي بعد الإطاحة بالسد القطري في الدور السابق، أما أوراوا الياباني فقد انتصر على غاونغجو إفرغراند الصيني.

وتحمل مواجهة الغد أهمية كبيرة للهلال الذي يحتاج للفوز بها من أجل الحصول على أفضلية في مباراة العودة التي ستقام في ملعب ساتياما معقل الفريق الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

ويدخل الهلال المباراة متسلحًا بخط هجوم ناري سجل 23 هدفًا في البطولة، تحت قيادة الفرنسي بافيتمبي جوميز، بينما استقبل مرماه 14 هدفًا، أما أوراوا فقد استطاع زيارة مرمى الخصوم 19 مرة، واهتزت شباكه 9 مرات.

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم

تبدأ مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

تعرض قناة beinsport HD1 عبر شاشتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا فى نقل مباشر للقاء Al Hilal vs Urawa فى منافسات ذهاب النهائى من دورى ابطال اسيا ومتابعة حيث يستضيف المباراة جامعة الملك سعود الرياضية مساء يوم 9 من نوفمبر فى بث مباشر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب.

مباراة الهلال مع اوراوا Al Hilal vs Urawa من خلال البث المباشر على اليوتيوب نرصد لكم المنصة الرسمية لقناة الاتحاد الاسيوي على اليوتيوب حيث يتم متابعة مباراة الهلال السعودى مع اوراوا الياباني فى نهائي دورى ابطال اسيا عبر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي جيث تنطلق مباراة الهلال واوراوا فى توقيت الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وهو يوافق الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ويمكن متابعة اللقاء Al Hilal vs Urawa

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي نتيجة مباراة الهلال والسد

انتهى اللقاء الذى جمع بين فريق الهلال مع فريق واوراوا في نسخة 2017 بفوز فريق اوراوا بهدفين لهدف فى اللقاء الذى جمع بينهم فى منافسات نهائي دورى ابطال اسيا النسخة القديمة وبهذه النتيجة تُوج فريق واوراوا بطلاً لدورى ابطال اسيا.

ساعات تفصلنا عن قمة النهائي الاسيوي المنتظر , ولاننا لانفوت فرصة مشاركتكم بكل جديد حول الرياضة المحلية والعربية والعالمية , فاننا ننشر لكم عبر هذا المقال تفاصيل توضح كل ماتودون معرفته عن مباراة الهلال واوراوا في ذهاب نهائي ابطال اسيا 2019 , موعد المباراة والقناة الناقلة والنتيجة النهائية بختام مجريات اللقاء .

موعد مباراة الهلال واوراوا

نحن وانتم وجميع عشاق كرة القدم الاسيوية والسعودية على موعد لحضور قمة ذهاب نهائي أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي ونادي اوراوا ريد دياموندز الياباني ومتابعة مجريات هذه القمة المقامة على ارضية أستاد جامعة الملك سعود بالرياض .



