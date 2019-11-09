في أول تعليق له.. ماذا قال أكرم حسني بعد رحيل والده؟

























وجه الفنان أكرم حسنى، الشكر لكل من سانده وواساه فى وفاة والده الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.حيث نشر صورة لوالده الراحل أثناء قيامه باللعب فى نادى الزمالك، وعلق على الصورة قائلا :"اتقدم بخالص الشكر لكل من واساني أنا و أسرتي في وفاة المغفور له بإذن الله والدي الكابتن حسني عبد الرحيم سواء بحضور الجنازة أو بالحضور للعزاء أو تلفونيا و التمس العذر لكل من منعته الظروف و لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".وفى سياق آخر، أعلن الفنان أكرم حسني، عن رحيل والده، وذلك يوم الخميس الماضى، من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وفور معرفه الخبر، قام أصدقائه من الفنانين برثائه، من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.ومن ناحية أخرى ، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى ظهر يوم الجمعة 8 نوفمبر بعد ، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.يشار أن عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى عمل لاعبا فى نادى الزمالك فى فترة الستينات، ومهندسا فى شركة مصر للطيران.