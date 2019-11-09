Advertisements
Advertisements
Advertisements

محلل سياسي: المظاهرات العراقية لن تنتهي إلا في هذه الحالة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:11 م
Advertisements
المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
وكالات
Advertisements

علق محلل سياسي عراقي، على استمرار المظاهرات الاحتجاجية في العراق التي جاءت على خلفية فساد وسوء إدارة حكومية.

 

 وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشريفي، أن المظاهرات العراقية لن تنتهي إلا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.

 

وأضاف: "المظاهرات الشعبية في العراق ستستمر، ومن يراهن على الزمن لإيقافها، فهذا أمر مستبعد لأنها جاءت على خلفية فساد وسوء إدارة حكومية، وهذه المظاهرات لن تنتهي إلا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلد".

 

وتابع: "الحكومة الحالية لا تستطيع تجاوز الأزمة، وأعتقد أن حكومة عادل عبد المهدي ستنهار ونحن في اتجاه حكومة طواريء" وتابع "مشهد المظاهرات العراقية، أقرب اليوم إلى مظاهرات الربيع العربي، واستخدام القوات العراقية للعنف سيكون له آثار سلبية على مكانة الحكومة دولياً وفي الأمم المتحدة".

 

وذكر الشريفي، وهو ضابط سابق في سلاح الجو العراقي، أن الحكومة العراقية عاجزة عن إقناع الجماهير بسلسلة إصلاحاتها بعد انطلاق المظاهرات، بدليل لجوئها إلى القوة والعنف ضد المتظاهرين وارتفاع حصيلة الضحايا والجرحى إلى أرقام غير مسبوقة.

 

وقال: "هناك علامات استفهام حول نوعية المقذوفات التي تستخدمها القوات الأمنية ضد المتظاهرين من حيث الشكل والوزن والتأثير"، وأضاف أن "سقوط عدد كبير من الضحايا بين المتظاهرين برصاص القوات العراقية، علامة خطيرة، وتتحملها الحكومة العراقية، حتى وإن أكدت أنها لم تعط الأوامر باستخدام السلاح الحي، لأنه في كل الأحوال ما يجري يؤكد أن هناك قوات غير منضبطة تقوم بهذه الأعمال الخطيرة وهذا لا يسقط مسؤولية النظام السياسي".

 

وأوضح أن محركات المظاهرات العراقية اليوم ليست، بمطلب جماهيري بعينه حتى تتمكن الحكومة من حلها، وإنما المؤثر الحالي هو المطالبة بتغيير أقرب مايكون إلى ماشهدته البلاد العربية في الربيع العربي، واستبعد الشريفي نجاح البرلمان العراقي في وضع حد للمظاهرات باستضافة رئيس الحكومة، لأن الجميع متورطون في قضايا الفساد وسوء الإدارة.

 

ولأول مرة في السياسة العراقية، بعد 2003، تشهد البلاد مظاهرات شعبية متواصلة منذ بداية الشهر الماضي، تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.

 

يشار إلى أن المظاهرات أوقعت خسائر بشرية اقتربت من 300 قتيل، ونحو 13 ألف مصاب، حسب إحصائيات للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بعد استخدام القوات الأمنية العنف المفرط، والذخيرة الحية، والغازات المسيلة للدموع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محلل عراقي المظاهرات العراقية الفساد العراق

أخبار تهمك

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يهدد استمرار شتيجن مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة الرباط الصليبي تداهم لاعبا جديدا في الأهلي

منذ 43 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية شهد.. أنهى حياتها المرض النفسي وابتلعها "نيل الوراق"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

موضوعات متعلقة

عادل عبد المهدي: نؤكد لكل العراقيين الاستجابة لكل مطلب عادل

الرئيس العراقي: التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين

"مطالب بالتنمية الاقتصادية".. التفاصيل الكاملة لتظاهرات العراق

مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

أول قرارات الحكومة العراقية لامتصاص غضب المتظاهرين

هل يتدخل الحرس الثوري لقمع متظاهري العراق؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

10:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status