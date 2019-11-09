Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضي المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن.

جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية،مشيرًا إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون، أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل أراضي نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.

مشددا على أهمية إستكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية.

وقال المحافظ ان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.

مشددا، علي تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، مؤكدًا أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الاعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبرًا الأرض الزراعية خط أحمر، وجزء من الأمن القومي متمثلا في الأمن الغذائي لمصر كلها.

موضحا، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية رادعة لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشددًا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
محافظ القليوبية: إنطلاق الموجة الـ 14 لإزالة تعديات أملاك الدولة الاثنين (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر القليوبية اخبار

أخبار تهمك

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 20 ساعة

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 19 ساعة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة الرباط الصليبي تداهم لاعبا جديدا في الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية شهد.. أنهى حياتها المرض النفسي وابتلعها "نيل الوراق"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ميسي يهدد استمرار شتيجن مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الداخلية": تنفيذ 342 قرار إزالة على أراضي زراعية ونهر النيل بـ 8 محافظات

شرطة التعمير تنفذ 20 قرار إزالة تعديات بالمحافظات

الداخلية تواجه التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي (صور)

جهود موسعة للداخلية في مجال إزالة التعديات على الأراضي والري

الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن تواصل تنفيذ قرارات إزالة التعديات

تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ القرارات وإزالة التعديات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

10:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status