تجديد حبس لص محتويات السيارات في عابدين 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، حبس عاطل 15 يوما لقيامه بسرقة محتويات السيارات من داخلها.



وتعود بداية الواقعة بورود معلومات للرائد علاء أبو المجد معاون وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفادها، أن "ع. ا"، 20 سنة، والسابق اتهامه في القضية رقم 6910 لسنة 2019م عابدين " سرقة " يزاول نشاط إجرامي في مجال ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج ".



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ومن خلال فحص القسم تبلغ لضباط وحدة مباحث القسم من صاحب فندق بتواجد المتهم ضمن نزلاء الفندق.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب حوادث أخرى لسرقة محتويات السيارات بذات الأسلوب، وأرشد عن جميع المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.