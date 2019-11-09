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بمناسبة المولد النبوي .. البوابة الإلكترونية للأزهر تقدم ملفًا تفاعليًا للقراء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:06 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تقدم البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ملفًا تفاعليًا عن السيرة العطرة لنبينا الكريم بعنوان "ربيع الخير"، حيث ننهل من بستانها للتعلم والسير على هدى الحبيب صلى الله عليه وسلم تزامنًا مع احتفالات العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول
و تعرض بوابة الأزهر الإلكترونية عظمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ بمبدأ الشورى عن طريق عرض عدد من النماذج لأحداث مهمة نزل فيها النبي على رأي أصحابه، وكذلك تعامله مع زوجاته رضي الله عنهن.

كما يتضمن الملف التفاعلي «القيم النبوية» التي باقتداء المسلم بها تؤثر في سلوكه وأخلاقه بالإيجاب بل وفي بناء المجتمع ـ أيضًا ـ، هذا إلى جانب نماذج للبلاغة الحوارية للرسول صلى الله عليه وسلم.

ويقدم الملف، للقارئ الباحث عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رؤية واضحة لأهم المحطات في حياة النبي، بشكل مبسط تحت عنوان "إطلالة على السيرة المباركة".
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