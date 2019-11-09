الموقف النهائي لإصابة حسين الشحات

أعلن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر موقف حسين الشحات جناح فريق الأهلي من المشاركة فى مباراتى المنتخب أمام كينيا وجزر القمر بعد الإصابة أمام ليبيريا في المبارة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف حمدي فتحي.

وأوضح أن الشحات التى تعرض لها بسيطة مشيرًا إلى أن الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبوالعلا أكد جاهزية اللاعب لمباراتى كينيا وجزر القمر بعد إصابته بكدمة فى الركبة.

كان منىتخب مصر قد فاز بهدف يتيم على ليبيريا وهو ما لم يعجب الجماهير المصرية غير الراضية عن أداء الفراعنة مع حسام البدري المدير الفني للفريق.