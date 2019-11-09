Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق الشناوي يكتب: لماذا تذكرنا هيثم؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
Advertisements
العتاب الدائم الذى تتلقاه (الميديا): لماذا تذكرتم فلانًا بعد الرحيل، ألم يكن يستحق أن تمنحوه وردة وهو بينكم، بدلا من أن تضعوا باقة ورد على قبره؟!.

رأى صحيح نظريًّا، إلا أنه يخاصم الواقع، الإعلام يتحرك وفقًا لمنهجى الفعل و ورد الفعل، أى أن تكون أنت صاحب الحدث، أو تنتظر حدثًا يستحوذ على اهتمام الناس.. (الميديا) المصرية فى السنوات الأخيرة بسبب كثرة المحاذير وكثرة سوء الظن باتت فقط تلعب فى مساحة رد الفعل، وتتجنب الدخول إلى المناطق السياسية المحظورة.

لو رأيت مثلًا قبل 48 ساعة صفحة كاملة أو فقرة فى برنامج عن هيثم أحمد زكى، هل كنت ستتابعه بشغف، أم أن سؤالك سيصبح لماذا وما الذى قدمه؟.. وربما تتهم الصحفى أو المذيع بأنهما لا يجدان شيئًا يملآن به الفراغ.

لم تتناول (الميديا) هيثم طوال 13 عاما بكل ولا حتى بجزء يسير من هذا الشغف، منذ اطلالته الأولى علينا فى (حليم) 2006 حتى آخر أفلامه (الكنز) 2019، هيثم تركيبة تميل للوحدة والاكتئاب مبتعدًا حتى عن الوسط الفنى.

أتذكر قبل سنوات فى أحد البرامج التقينا هيثم ومنى زكى وأنا فى ذكرى أحمد زكى، وكان عتاب منى على هيثم أنها تبحث عنه ولا تعرف كيف تتواصل معه.

هيثم لم يستفد شيئا من اسمه الثلاثى، على العكس دفع الثمن، لأن الجمهور كان ينتظر منه أن يعيد إليهم مجددا أحمد زكى، مثلما يريد البعض من محمد عادل إمام أن يستنسخ عادل إمام.

هيثم لم يأخذ من أحمد سوى اسمه وملامحه ولونه، ولم يتكئ على شىء آخر، البعض يعتقد أن أحمد هو الذى رشحه لأداء دور عبدالحليم شابًّا فى فيلم (حليم)،

بينما الواقع أن أحمد كان يرى فى نفسه فقط القادر على أداء مرحلة الشباب، والمخرج شريف عرفة كان يرى أنه يجب البحث عن شاب لأداء الدور، ولم يطرح اسم هيثم أو غيره وأحمد على قيد الحياة.

شريف عرفة أجرى (تيست) كاميرا لهيثم ووجده يصلح، فقرر أن يسند له الدور، هل وجد فيه حلقة متوسطة بين أحمد زكى وعبدالحليم؟ ربما. كان من المتداول وقتها أن الإعلامى عماد الدين أديب أجرى مع هيثم عقد احتكار لعدد من أدوار البطولة من خلال شركة (جود نيوز)، إلا أن الشركة تعثرت ماديا ولعب هيثم بطولة خارج نطاق الشركة فى فيلم (البلياتشو) لم يحقق أى نجاح، وابتعد ثلاث سنوات حتى أعاده للحلبة الكاتب وحيد حامد والمخرج محمد يسن فى مسلسل (الجماعة) الجزء الأول 2010، واستمر هيثم يتواجد قليلا ويبتعد كثيرا، ولكن لم تتحقق له النجومية ولا الجماهيرية، كان متفهمًا طبيعة المرحلة التى يعيشها، ولهذا لم يجد أى غضاضة فى أن يشارك بالتمثيل فى مسلسل بطولة أمير كرارة أو محمد رجب.

هيثم الإنسان اليتيم الخلوق هو من تناولته الميديا مؤخرا تبعا لسياسة رد الفعل، وبعد قليل سوف ينتقلون أيضا تبعًا لنفس السياسة إلى انتقاد الكاتب أحمد مراد بسبب أنه قال إن بعض روايات نجيب محفوظ عانت من ضعف الإيقاع، رغم أن نجيب محفوظ كان موقنا أن الأجيال القادمة سيصبح لها بالضرورة إيقاع مختلف ومفردات مغايرة، بالتالى سيتوجهون إلى نوع آخر من فن الرواية، ولكنهم نجيبيون أكثر من نجيب، وهيثميون أكثر من هيثم!!.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

حكاية شهد.. أنهى حياتها المرض النفسي وابتلعها "نيل الوراق"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 17 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يومين

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

10:18 ص

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status