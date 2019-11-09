إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)



وقال بيان صادر من مديرية تضامن الإسكندرية، إنه تم تلقي إشارة تليفونية من المحافظة بوجود شخص متواجد بالشارع في ظروف صعبة بطريق الكورنيش.



وأضاف البيان، على الفور توجه وكيل المديرية، وفريق التدخل السريع الى الحالة المبلغ عنها، وتبين أنه مريض عقلي ويجب إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية نتيجة ظروفه المرضية.



وتابع البيان، تم التوجيه وابلاغ الجهات المختصة بضرورة إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية.

وضع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم السبت، شخص مريض نفسي، يفترش الشارع، في مستشفى المعمورة لأمراض العقلية، لحين استقرار الحالة.