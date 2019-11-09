Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
وضع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم السبت، شخص مريض نفسي، يفترش الشارع، في مستشفى المعمورة لأمراض العقلية، لحين استقرار الحالة.

وقال بيان صادر من مديرية تضامن الإسكندرية، إنه تم تلقي إشارة تليفونية من المحافظة بوجود شخص متواجد بالشارع في ظروف صعبة بطريق الكورنيش.

وأضاف البيان، على الفور توجه وكيل المديرية، وفريق التدخل السريع الى الحالة المبلغ عنها، وتبين أنه مريض عقلي ويجب إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية نتيجة ظروفه المرضية.

وتابع البيان، تم التوجيه وابلاغ الجهات المختصة بضرورة إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية.
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
إيداع مريض عقلي بالشارع مستشفى الأمراض النفسية في الإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

منذ نصف ساعة

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يومين

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

حكاية شهد.. أنهى حياتها المرض النفسي وابتلعها "نيل الوراق"

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

10:18 ص

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status