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شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
إسلام علي
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كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، الكابتن صلاح عزازي، ابن قرية "الكفر القديم" التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بعد أن توج ببطولة العالم للكيك بوكسينج، وذلك للمرة الثامنة عشر في تاريخه، حيث أقيمت بمدينة مانشستر بالأراضي الإنجليزية، وحصل خلالها على ذهبية وزن 85 كيلو جرام، وفضية الوزن المفتوح بنفس البطولة.

واحتفظ صلاح عزازي، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للعام الثاني على التوالي، بعدما حصل على ذهبية وزن 85 خلال العام الماضي بالأراضي الإنجليزية أيضًان قبل أن يُعيد الكرة بالفوز بالبطولة للعام الثاني على التوالي وللمرة الثامنة عشر في تاريخه.
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
شاهد.. محافظ الشرقية يكرم البطل العالمي "صلاح عزازي" بطل العالم في "كيك بوكسينج"
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