Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن هوية ضحايا شاحنة الموت البريطانية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
Advertisements
الشاحنة البريطانية
الشاحنة البريطانية
وكالات
Advertisements

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن هوية ضحايا الشاحنة التي عثر عليها في إسيكس جنوب شرق بريطانيا، والتي عرفت إعلامياً بـ"شاحنة الجثث"، بما في ذلك أسماؤهم وأعمارهم.

 

وحددت الشرطة البريطانية، الهوية الرسمية للأشخاص وعددهم 39 عن طريق لجنة تحديد الهوية، وتبين أن جميعهم فيتناميون منهم 10 تحت سن 20 عاما، بينما تتراوح أعمار معظم الضحايا بين 20 و40 عاماً، وقالت إنها تجري مشاورات مع هانوي حول تسليم الجثث.

 

وقد عثرت البريطانية، على الجثث في حاوية شحن بالقرب من لندن الشهر الماضي ومن بينهم 3 صبيان.

 

وقال تيم سميث، المسؤول في الشرطة: "كانت هذه عملية مهمة للغاية وعمل فريقنا بجد من أجل أن تكون هناك إجابات لتساؤلات الأسر القلقة التي كانت تخشى أن يكون هناك من أفرادها من هو ضمن من انتهت رحلتهم المأساوية على شواطئنا".

 

وعثر على الجثث وبينها 8 جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمس.

 

ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا بطريق الخطأ والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.

 

وأصدرت الشرطة البريطانية، بيانًا جديدًا كشفت فيه تفاصيل جديدة، المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية أكتوبر الماضي وعثر على جثثهم في سيارة شحن ببريطانيا.

 

وقالت الشرطة البريطانية، في البيان: "تواصل الشرطة عملها لتحديد هوية الضحايا. وحتى الآن نعرف أن الضحايا كانوا من مواطني فيتنام. وقد اتصلنا بالحكومة الفيتنامية. كما اتصلنا بشكل مباشر مع الأسر في فيتنام وبريطانيا، ونرى أننا عثرنا على أسر الناس الذين انتهى طريقهم في أراضينا بالمأساة".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هوية جميع الضحايا فيتنام بريطانيا الشاحنة البريطانية

أخبار تهمك

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

منذ نصف ساعة

حكاية شهد.. أنهى حياتها المرض النفسي وابتلعها "نيل الوراق"

منذ ساعة و 7 دقيقة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 17 ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بلغاريا تعمل مع بريطانيا في التحقيق بحادث الشاحنة

"ميركل" تعرب عن تعازيها لضحايا حادث الشاحنة في لندن

تحديد هويات ضحايا حادث الشاحنة في لندن

صحيفة: الصين تؤكد أن قتلى حادث شاحنة إسيكس في بريطانيا صينيون

بريطانيا تكشف هوية ضحايا الشاحنة الـ39

السفارة الصينية تطلب توضيحا بشأن جثث الـ39 شخصًا شرقي لندن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

10:18 ص

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status