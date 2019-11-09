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وزير الصناعة: 10٪ زيادة في صادرات الملابس الجاهزة خلال 9 أشهر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
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عمرو نصار - وزير الصناعة
عمرو نصار - وزير الصناعة
أحمد الشيخ
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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها أحدي الصناعات الإستراتيجية بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بقبول وتنافسية كبيرة بالأسواق الأمريكية والأوروبية والإفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الدورة الرابعة لمعرض Destination Africa2019 والذي ينظمه المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك وذلك خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجاري بمشاركة 150 شركة مصدرة و 230 مشترى من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وقد شارك في فعاليات الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد / هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والمهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والسيد / محمد قاسم عضو مجلس ادارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمفوض العام للمعرض والمهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية اكسبولينك الى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والافريقية ومسئولي الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

وقال الوزير ان مشاركة كبار المشترين الدوليين العاملين في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعكس الاهتمام العالمي بالمنتجات المصرية وتمثل فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات النسيجية، مشيرا الى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستتم خلال فعاليات المعرض لعقد الصفقات التصديرية بين المصدرين المصريين والمشترين الأجانب.

وأشار "نصار" الى ان المعرض يسهم في تكامل سلاسل الإنتاج الافريقية وتعزيز قدراتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل التجاري بين الدول الافريقية خاصة وأن هناك فرصا كبيرة امام منتجات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالأسواق الافريقية.

وأضاف أن صادرات قطاع الغزل والنسيج حققت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 10% حيث سجلت 2 مليار و 571 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 7% حيث بلغت مليار و 268 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت "نصار" الى حرص الحكومة على الارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية والوصول بها للمستويات العالمية لتفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية  للأسواق العالمية، مشيرا إلى ان خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر تتضمن التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بانتاج الملابس الجاهزة

جدير بالذكر أن المعرض يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المنتجة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة كما سيتم الترويج خلال فعاليات المعرض لشعار القطن المصري والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج في مصر.


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