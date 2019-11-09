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إيران تبدأ بناء وتجهيز المفاعل النووي الثالث غدا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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إيران
إيران
وكالات
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قالت السلطات الإيرانية، إن منظمة الطاقة الذرية، ستعلن غدا الأحد، عن بدء ضخ المواد الخرسانية لبناء وتجهيز المفاعل النووي الثالث.

 

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي: "سوف نعلن يوم غد للعالم أننا خطونا خطوات مهمة في برنامجنا النووي"، مؤكدا "غدا سيكون مهما، حيث سنقوم بضخ المواد الخرسانية للدخول في بناء وتجهيز المفاعل الثالث".

 

وأضاف: "غدا سنبدأ عمليات بناء الوحدة الثانية من محطة بوشهر الكهروذرية، وهذه رسالة واضحة لمواصلة طريقنا رغم الضغوط والعقوبات".

 

وتابع: "لدينا 500 كيلوغرامات من المواد النووية المخصبة، ورفع مستوى الادخار يجب أن يتزامن مع كيفية حفظها".

 

ودعا كمالوندي أطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم قبل اتخاذ إيران خطوات أخرى بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قائلا "الخطوة الرابعة ليست الأخيرة، ونأمل في أن ينفذ الطرف المقابل تعهداته قبل اتخاذ خطوات أخرى"، مؤكدا "ليس هدفنا هو الخروج من الاتفاق النووي".

 

وقد أعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، عودة الطاقة الإنتاجية لمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدء "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في إطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر الحالي، بواسطة ضخ الغاز الى أجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى تعهداتهم أيضا.

 

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الكلمات المفتاحية

منشأة فوردو ايران المفاعل النووي الثالث الاتفاق النووي

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