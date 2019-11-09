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مقتل مزارع على يد جاره بالشرقية بسبب مسقى مائي وشجرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
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اللواء عاطف مهران - مدير أمن الشرقية
اللواء عاطف مهران - مدير أمن الشرقية
إسلام علي
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لقى مزارع بمنطقة بمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بألة حادة بالرأس على يد أحد جيرانه؛ وذلك لوقوع خلافات بينهم على شجرة ومسقى مائي.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "محمد السيد محمد أحمد" 63عامًا، مزارع مقيم "الترعة الجديدة" بمركز الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع خلافات بين المجني عليه وعدد من جيرانه للخلاف على شجرة ومسقى مائي بالطريق، وإصرار المجني عليه علي بقاء الشجرة، وتصميم جيرانه علي إقتلاعها لمرور المسقي المائي.

فقام "عبد الله.م" 28 عامًاعامل، بالتعدي علي المجني عليه بالضرب المبرح، بأله حادة على الرأس، مما أدى إلى وفاة المجني عليه، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

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مصر مزارع قتل امن الشرقية اخبار

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