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عاجل.. تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
وكالات
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تنوي رابطة أندية الدوري الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريـال مدريد في موعد لجذب المزيد من الرعاة الآسيويين.

 

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل تأجيلها إلى 18 ديسمبر المقبل، بسبب الاحتجاجات التي شهدها إقليم كتالونيا، ولكن رابطة الليجا لم تستقر على توقيت المواجهة حتى الآن.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أنه من المنتظر أن يتم تقديم موعد مباراة الكلاسيكو لتقام ما بين الساعة الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساءً، على الرغم من كونها ستُلعب في منتصف الأسبوع "يوم أربعاء".

 

وقال إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة: "لا أفهم لماذا يجب أن يُلعب الكلاسيكو في وقت الظهيرة، لن يكون ذلك مفيداً للناس، أعرف أن هناك من يُتابع الكلاسيكو في البلدان البعيدة، ولكن أيضاً هنا يوجد من يتابع هذه المباراة في انحاء العالم”.

 

 

ويُناسب التوقيت المبكر منطقة آسيا وأستراليا، حيث سيكون موعد المباراة هناك عند المساء.

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