3 جسور وإجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة العراقية بغداد

أطلقت قوات مكافحة الشغب بالعراق، اليوم السبت، القنابل المسيلة للدموع، على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن اختناق 30 شخصاً".

وبحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أن القوات الأمنية العراقية متواجدة على طول جسر السنك في بغداد، وتنتشر قرب جسر الأحرار، الذي لايشهد صدامات في الوقت الراهن.

وقال مصدر أمني، إن جسر الجمهورية يشهد تمركز متظاهرين أسفله الجسر، في حين اتجه المحتجون إلى ساحة التحرير استمراراً للحراك الشعبي.

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد منذ 25 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي تظاهرات عدة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بإسقاط السلطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين.



