Advertisements
Advertisements
Advertisements

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
Advertisements
بارتوميو
بارتوميو
علاء خليف
Advertisements
يخطط نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو لضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني، في ظل تقدم سن الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق، وتعرضه لإصابات متكررة في الفترة الأخيرة.

ويراقب نادي برشلونة الاسباني بعض المهاجمين للتعاقد مع أحدهما لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن نادي برشلونة يهتم بالتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق المهاجم الشاب رفقة فريقه الألماني بالموسم الحالي، وتقديمه عروضا طيبة رفقة الفريق سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

تيمو فيرنر من مواليد 6 مارس لعام 1996 (23 عامًا)، مثل جميع الفئات السنية لمنتخب ألمانيا، وشارك مع منتخب المانشافت في بطولة كأس القارات عام 2017، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في البطولة.

وشارك "فيرنر" في 16 مباراة مع لايبزيج الألماني في مختلف البطولات بالموسم الحالي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، كما صنع 6 أهداف، مما لفت إليه أنظار كبار أندية أوروبا وفي مقدمتهم برشلونة والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن "فيرنر" ليس المهاجم الوحيد الموجود علي رادار نادي برشلونة للتعاقد معه في الفترة القادمة، ولكن يراقب الفريق الكتالوني بعض المهاجمين الآخرين لضم الأفضل وأبرز هؤلاء اللاعبين، إيريك هلاند مهاجم سالزبورج النمساوي، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي برشلونة نحو الدخول في مفاوضات مع المهاجمين المرشحين للإنضمام لصفوف الفريق، وذلك تمهيدًا لحسم التعاقد مع أحدهم لقيادة هجوم البرسا سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيف المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة برشلونة بارتوميو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يهدي برشلونة صفقة من العيار الثقيل قبل الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يومين

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

حكاية شهد.. أنهى حياتها المرض النفسي وابتلعها "نيل الوراق"

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

10:18 ص

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status