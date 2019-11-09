عمرو دياب يتصدر "أنغامي" بأغنية "أول يوم في البعد"

كما تصدرت الغنية عقب طرحها بساعات قليلة المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





أغنية "أول يوم في البعد"

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.









كلمات أغنية "أول يوم في البعد"



عمرو دياب يغني أغنية "أول يوم في البعد" في إحدي الحفلات



حفل الرياض



استمرارا لسلسله النجاحات التي يحققها الهضبة عمرو دياب، بأغنيته الجديدة "أول يوم في البعد" والتي تم طرحها منذ أيام قليلة، حيث تصدرت الأغنية تطبيق "أنغامي" بقائمة الأغاني الأكثر إستماعا.أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، ومن كلمات الأغنية نقرأ: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".يشار إلى أن "الهضبة" عمرو دياب قد غنى أغنية "أول يوم في البعد"، لأول مرة خلال إحدي حفلاته بشهر إبريل الماضي، ولاقت ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور.وأحيا الهضبة منذ أيام قليلة حفلا غنائيا بالرياض حيث شهد الحفل حضور جماهيري كبير مما رفع شعار"كامل العدد".