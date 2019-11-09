«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتhilal رابط الهلال مباشر جودة متعددة NOW

نفدت تذاكر مباراة الذهاب بعد طرحها بخمس دقائق فقط، حسب ما أكدته الشركة الراعية لتسويق وبيع التذاكر “صلة”.





وأكد عضو شرف الهلال الداعم “الأمير الوليد بن طلال” استعداده لحضور مباراة الذهاب من المدرجات لمؤازرة الفريق وتشجيعه على تجاوز بطل اليابان.





وسبق لنادي أوراوا الياباني الفوز على الهلال في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي 2017 بنتيجة (1/2)، ويأمل عشاق الهلال ألا يتكرر نفس السيناريو ويتمكن فريقهم من بلوغ نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ قبل تغيير نظام البطولة بدءًا من مونديال الأندية 2021.









وقرر مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقًا) تغيير نظام كأس العالم للأندية لتقام في الصيف بدلاً من الشتاء، على أن تضم البطولة 24 فريقًا، ويكون لقارة أوروبا نصيب الأسد بـ 8 فرق ثم أميركا الجنوبية بـ6 فرق، و3 فرق من أميركا الشمالية، و3 فرق من آسيا ومثلهم من أفريقيا، بالإضافة إلى مقعد للمحلق بين آسيا وأفريقيا.





سلاح المعيوف

كشف الحارس الدولي السعودي “عبد الله المعيوف” عن تحدي الهلال لممثل اليابان “أوراوا ريد دياموندز” في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بسلاح الحماس والقتالية للظهور بصورة تليق بتاريخ الموج الأزرق، ولرد الاعتبار من هزيمة عام 2017.





وخسر الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا بنتيجة 1/2، ويسعى لرد الصاع صاعين بدءًا من مباراة الذهاب المقرر لها يوم غد السبت 9-11-2019 على ملعب محيط الرعب.





وتواجد عبد الله المعيوف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم الجمعة، وقال في بداية حديثه “نريد أن نظهر بصورة تُشرف كرة القدم السعودية، ونحقق نتيجة إيجابية غدًا”.





وأضاف “نستعد لهذه المباراة منذ وقت مُبكر. سندخل اللقاء مُتسلحين بالحماس والثقة في مواجهة أوراوا يوم غد، ونأمل في أن نظهر بالشكل الذي يليق في الهلال وجمهوره. الأخطاء الدفاعية التي حدثت الفترة الماضية واردة، هي مُجرد تفاصيل صغيرة في كرة القدم وسنعمل على تفاديها خلال الفترة المقبل”.





وختم المعيوف في الحديث الذي نقلته القناة الرياضية السعودية “نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية وأن نكون عند حسن ظن الجميع. هذا ثالث نهائي للهلال خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويجب أن نحقق اللقب هذه المرة، نحن متحمسون للمواجهة ومتأكدين من دعم كبير سنجده من جماهيرنا”.





وكان الهلال بلغ نهائي دوري أبطال آسيا بعد ليلة صعبة أمام السد القطري في مباراة إياب الدور نصف النهائي، حيث فشل في الاستفادة من فوزه العريض بمباراة الذهاب في الدوحة بنتيجة 4/1، وخسر بنتيجة 4/2 على ملعب محيط الرعب في الإياب، ليظل جمهوره ولاعبيه على أعصابهم حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.







