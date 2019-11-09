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دراسة تأسيس أول شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة بنها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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وافق مجلس جامعة بنها، في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار.

وقال رئيس جامعة بنها، إن الشركة الجاري إنشاؤها سوف تكون خاضعة لقانون الاستثمار الجديد باسم "شركة جامعة بنها لنقل التكنولوجيا والابتكار" في مقر الجامعة بالعبور.

وأكد السعيد أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الهندسة بشبرا وعضوية عمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصنطاعي والهندسة ببنها والتجارة والفنون التطبيقية ومدير مركز الابتكار بالجامعة والمستشار القانوني لدراسة الجدوي الاقتصادية لإنشاء وتأسيس الشركة وأهميتها للجامعة والمجتمع في نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار.
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