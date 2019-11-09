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عاصي الحلاني عن حفله في دار الأوبرا: ليلة من العمر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته بإحياء حفله في دار الأوبرا المصرية حيث قام بنشر مجموعه من الصور من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر".


وأرفق تعليقا عليها قائلا: "‏ليلة من العمر في ‎#دار_الأوبرا_القاهرة واللقاء الثاني ان شاء الله في ‎دار_الأوبراالأسكندرية ‎مسرح_سيد_درويش ‎يوم_الأثنين 11/11 باذن الله."


وقدم عاصي أمس حفله الغنائي في ختام ثامن أيام ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.


وتوجه "الحلاني"، بالشكر لصناع المهرجان والجمهور، وبعدها قدم عددًا من أغنياته الشهيرة، منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما"، ووسط حاله من الفرحة والبهجة التي نشرها المطرب، قدم عرضًا لرقص الدبكة اللبنانية.


وتستمر فاعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، والصغير، والجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.


ومن المقرر أن يحيي عاصي الحلاني حفله القادم في دار الأوبرا بالأسكندرية علي مسرح سيد درويش يوم الإثنين المقبل ١١/١١.

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الكلمات المفتاحية

مهرجان الموسيقى العربية عاصي الحلاني رقص دبكة حفلات مهرجان الموسيقى العربية

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